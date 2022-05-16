Девушка из Сочи, которая проходила по уголовному делу о каннибализме в Ленобласти, отучилась на... повара. Этой новостью поделилась директор спецшколы, в которой учится девочка.

Само преступление было совершено в 2018 году. Тогда девочке было всего 12 лет, и она жила с приятелем у знакомого. Во время ссоры пара убила и расчленила знакомого, а потом части его тела были молодыми людьми съедены.

Подозреваемый подельник скончался в больнице после попытки суицида в СИЗО, а девочку отправили в интернат, где она выучилась поварскому и портному делу. В настоящее время девочка учится в девятом классе.

Ей подбирают техникум, в котором она будет дальше осваивать выбранную профессию.