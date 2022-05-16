В Свердловской области муж оставил жену в болоте, где она увязла во время прогулки. Пара пошла погулять с собакой, но девушка упала в болото, и ее очень быстро начало засасывать в трясину. Когда супругу засосало по пояс, мужчина решил, что ничем не может ей помочь, и пошел один искать выход из леса.

В службу спасения он позвонил около 19 часов вечера. По пути он бросил свой рюкзак.

Четверо спасателей нашли девушку, она была еще жива. Ее спасли из трясины. Потом разыскали супруга, а потом и брошенные им вещи.