В Казани пассажиры метро смогут оплачивать проезд по по QR-коду. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба МУП "Метроэлектротранс".

Чтобы упростить процесс оплаты проезда, достаточно навести камеру телефона на стикер с кодом, он запустить страницу в приложении "Казань транспорт".

Так расплатиться можно за проезд в метро, троллейбусах, трамваях.

Пассажирам доступен выбор: произвести оплату по QR-коду или по датчику, который показывает номер вагона или транспортного средства, напоминая про оплату.

Само приложение создала компания "Датапакс" и запустила в январе этого года.