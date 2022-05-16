Татарстан попрощался с уроженцем Казани, сержантом-контрактником Русланом Сайфуллиным. Военный пошел участвовать в спецоперации добровольцем. После того, как было объявлено о начале спецоперации, Руслан пошел в военкомат и подписал контракт, сразу отправившись на Украину.

Родился Сайфуллин в Азнакаево. Его похоронили в селе Кук-Тяка.

Посмертно сержант Сайфуллин награжден Орденом Мужества.

Руслан Сайфуллин в армии служил в 2004 - 2006 годах, после чего с семьей постоянно жил в Казани. Решение пойти добровольцем мужчина объяснял тем, что он не имеет права остаться в стороне, когда он может быть полезен родине.