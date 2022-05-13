Дело передано в суд Казани: Бывшую супругу Ливады обвинили в обмане дольщиков на 78 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело на бывшую жену экс-главы компании «Фон» Анатолия Ливады Диана Ахметзянова. Ее обвиняют в причинении особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Дело возбуждено было еще в марте прошлого года. Верховным судом Татарстана был вынесен приговор Анатолию Ливаде и его жене по делу об обмане дольщиков на 2,6 миллиардов рублей

Сейчас ее обвиняют в обмане 39 дольщиков дома №5 ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске на 78,8 миллионов рублей. Дело передано в суд Казани в Ново-Савиновском районе.