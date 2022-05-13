Отдыхать не работать: лучшие развлечения на дачах

Главное на даче – баня, удобства и мобильный интернет, чтобы занять себя и детей. Но так было на всегда. Издание Про Город и Tele2 изучили, как проводили время на приусадебных участках, когда мобильного интернета еще не существовало. Многие идеи и занятия сейчас актуальны как никогда. Осторожно, во время чтения материала возможны приступы ностальгии.

Откуда пошли дачи. Слово "дача" происходит от глагола «дати (давать)». Дачи появились при Петре I как награда сановникам за службу. Одной из самых первых знаменитых дач было имение императрицы Александры Федоровны в 1821 году.

Дачи для богемы. Со времен Петра I до 1917 года в России дачи были привилегией зажиточных горожан. На даче не работали, только отдыхали. Известные личности за городом «чудили невероятно». Например, поэт Андрей Белый пугал постоянных обитателей посёлка Кучино прогулками в «трусах по колено» — так в то время воспринимали шорты.

Просыпались дачники не раньше 11 утра, затем полуденный завтрак, чтение книг, прогулки, купание в озере. Обед часа в три, послеобеденный отдых, ужин в семь. Дальше, болтовня за самоваром и карты для пожилых, для молодежи музицирование и, по обстоятельствам, сердечные излияния под луной. Самой простой и любимой карточной игрой был «Пьяница».

Колода раздается на всех игроков, не глядя выкидывают верхнюю карту, которую надо «побить». Старшая карта бьёт младшую, но шестёрка бьёт туза, масть не играет роли. Побивший забирает карты. Если выпали две одинаковые карты - они накрываются двумя картами рубашкой вниз, третья открывается. Выкинувший карту сильнее забирает всё. Задача «не пропиться», собрать все карты и выиграть.

Часто на дачах ставили любительские спектакли. На премьеру приглашали соседей, статусные дачники удивляли заезжими звездами, например, Шаляпиным или Вахтанговым и по мелочи, декорациями авторства Васнецова и Бенуа. Серебряный век дач сгинул в пожаре революций.

Огородная эпоха. В голодные 30-е годы дача стала кормилицей, сотки земли из расчета по 6 на семью, раздавали во временное пользование. Получившие их о комфорте не думали, старались собрать больше урожая. В огороде все всегда были заняты делом вне зависимости от возраста. Сбор облепихи на скорость, посадка картофеля всей семьей и ее дружное окучивание. Если выдавался свободный час, дети играли в лапту.

Для нее нужны бита (она и называлась лапта) и небольшой мячик. Если их нет, брали обычную палку и картофелину или яблоко, но мяч все же был безопаснее. Играли 2 периода по 25 минут. Побеждали те, кто набрал больше очков. Цель игры – ударом биты отправить мяч как можно дальше, и в то же время пробежать командой площадку поочерёдно: до противоположной стороны и обратно. Задача команды соперников, не двигаясь с места, поймать мяч и «осалить», т.е. попасть им в бегущего. За каждую удачную пробежку команде начисляются очки. Еще популярным развлечением были прыжки «в резиночку» или игра в вышибалы.

В конце 60-х огородникам разрешили строить на участках компактные домики не более 25 м2. Тогда в огородах стали делать все продуктовые заготовки на зиму и стали дружить семьями, делиться рецептами, меняться семенами, черенками и садоводческими журналами.

У многих советских дачников появилась традиция «праздника пятиминутки», когда варили первое варенье. Все соседи приносили свои «пятиминутки», собирались на чай за общим столом. Таким же был вечер летнего картофеля, когда клубни запекали в золе и в этом время рассказывали разные истории или читали книги.

В холодные ночи во время заморозков соседи дружно жгли костры, устилая округу теплым дымом и тем самым спасая плодовые деревья и растения от холода. Дачники и огородники отдыхали и трудились в спартанских условиях, лишь в конце 90-х на дачи стала проникать цивилизация – водопровод, электричество, телевидение.

Многие садово-огородные идеи из прошлого могут быть полезными сейчас, а когда они все проверены и опробованы, пригодится мобильный интернет Tele2. Сейчас неизменный атрибут отдыха за городом – 4G, который сделал доступным весь спектр современных развлечений: кино, игры, даже работу. Ученые разных стран проводили исследования, согласно которым сейчас жители планеты не могут обходиться без смартфонов более 2 часов. Если же пользователи ждут звонка или важного известия, могут проверять свой гаджет каждые… 22 секунды. Используйте это преимущество человека 21 века: устраивайте семейный киносеанс или музыкальный вечер, ищите идеи для садово-огородного декора или открывайте новый маршрут до ближайшего озера, а мобильный интернет Tele2 поможет. Сейчас он доступен 3,8 миллиона жителей Татарстана. Куда бы вы ни отправились, он будет с вами.