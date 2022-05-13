Люди хотели возложить цветы: В Латвии завели три уголовных дела против пришедших к памятнику Победы

Полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях на людей, которые пришли к памятнику Победы в Риге, сообщает Риа Новости со ссылкой на агентство LETA.

9 мая к мемориалу Освободителей от немецко-фашистских захватчиков люди принесли горы цветов. Однако уже утром, 10 мая, муниципальные службы пригнали тракторы и убрали все цветы.

Жителям города это не понравилось, и позднее они вновь стали идти к памятнику с цветами.

Сегодня, 12 мая, парламент Латвии разрешил снести памятник.

"Два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, оба будут переданы в службу госбезопасности. Одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом", - говорится в сообщении.

Ранее сейм принял поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий. С этого момента гражданам стало запрещено проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V.