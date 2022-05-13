Если не вы, то кто?: Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с «Азовстали»

Окруженные и заблокированные на мариупольском заводе «Азовсталь» украинские националисты обратились к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой о помощи и эвакуации их. Такое сообщение миллиардеру в социальных сетях опубликовал командир морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волына, передает Лента.ру со ссылкой на РИА ФАН.

Боевики просят не только вывести их оттуда целыми и невредимыми, но помочь уехать в третьи страны мира.

"Говорят, вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Помогите нам выйти из «Азовстали» в страну-посредника. Если не вы, то кто? Дайте подсказку", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о завершении эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». За это время удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.