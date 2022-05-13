Не смогла выплатить ипотеку: женщина убила сына-подростка и совершила суицид

В подмосковном городе Балашиха следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») в результате смерти женщины и ее сына-подростка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольгу Врадий.

Вчера, 11 мая, 42-летняя женщина позвонила своей матери и сказала ей, что совершила попытку суицида. Также она заставила сделать то же самое своего 15-летнего сына. В плохом состоянии их уже нашли медики скорой помощи, которых вызвала родственница. Несмотря на старание врачей, спасти их не удалось.

Как сообщает МК, причина страшного поступка финансовые проблемы. По данным, она в 2016 году она взяла ипотеку, однако не смогла ее платить, с 2020 года перестала вносить ежемесячные выплаты. Вчера ей был получен исполнительный лист, где семью оповестили о выселении. Отчаявшись, женщина решила покончить с собой и заодно убить сына.