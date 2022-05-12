Уже не так смешно!: Знаменитого комика обвинили в сексуальном насилии

Американский комик и актер Энди Дик арестован по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Holliwood Reporter.

Инцидент произошел в одном из палаточных лагерей в округе Ориндж, штат Калифорния. Около 9.00 пострадавший мужчина вызвал правоохранительные органы, заявив о том, что подвергся сексуальному насилию со стороны 56-летней звезды.

Дик был тут же задержан для дальнейшего разбирательства. В настоящее время он находится в тюрьме. Предполагаемую жертву доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.

Отметим, что в 2018-м Дик был также обвинен в сексуальном насилии и домогательствах по отношению к женщине. После этого комика исключили из актерского состава комедийного фильма «Воспитание Бьюкенена».