В УМВД по Казани прокомментировали случаи нападения с ножом на женщин, гуляющих с собаками

В отдел полиции «Дербышки» поступило заявление о нападении на женщину, на которую напал и нанес два удара ножом неизвестный. Об этом рассказали в сюжете tatarstan24.tv со ссылкой на начальника пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

Ранее сообщалось, в одном из подъездов дома по улице Парковая на лестничной площадке злоумышленник напал на 35-летнюю женщину, которая пошла выгуливать свою собаку, и скрылся. Пострадавшая с ранениями была госпитализирована.

«В настоящее время сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения, устанавливают очевидцев происшествия. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», - уточнил Рафаэль Сагдиев.

Однако это был не единственный случай нападения. Такое же нападение с ножом неизвестный совершил на другую девушку на той же улице, когда она также гуляла с собакой.