Два ротвейлера насмерть загрызли ребенка

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки в результате нападения ротвейлера, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Известно, что две девочки в возрасте 10 и 14 лет на майских праздниках пришли в гости к дедушке в поселок Советский. Днем 10 мая мужчина, у которого во дворе частного дома живут две взрослые собаки породы ротвейлер, выпустил питомцев из вольера погулять. Когда 10-летняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее. В результате она получила тяжелые рваные раны туловища, конечностей головы и лица. Пострадавшую оперативно госпитализировали, где вечером того же дня девочка скончалась во время операции.

Будет дана оценка содержанию животных и принимаемым владельцем собак мерам безопасности.