Мужчина убил пожилую женщину и спрятал тело в лесу

В Иркутсской области 39-летнего мужчину будут судить по делу об убийстве 81-летней пенсионерки. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина проживал вместе бабушкой в доме в деревне Куда. В конце января он из личной неприязни убил женщину, спрятал тело в лесу, а после заявил в полицию о ее пропаже.

Стражи порядка и волонтеры сутки искали пропавшую, позже ее тело нашли рядом с Александровским трактом. Следователи СКР установили, что вечером 30 января фигурант проезжал мимо поста весового контроля, его автомобиль был зафиксирован видеокамерой на дороге. Вес машины на обратном пути стал легче приблизительно на вес тела потерпевшей. По этому факту полицейские поняли, что мужчина причастен к гибели пожилой женщины. На время следствия он помещен в СИЗО.