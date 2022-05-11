Мужчина изнасиловал падчерицу, ранил жену и совершил суицид

В Хабаровском крае мужчина изнасиловал падчерицу, ранил жену и покончил с собой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел днем во вторник, 10 мая. Женщина вернулась домой вместе со своим двухлетним сыном и увидела, как ее муж насилует 15-летнюю падчерицу.

Из-за произошедшего между супругами разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина сначала напал на несовершеннолетнюю и убил ее, после чего покалечил жену. Сосед, услышав шум, попытался проникнуть в квартиру. В результате женщину удалось спасти. Вместе с ребенком ее доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

После произошедшего мужчина покончил с собой. В прокуратуре и следственном комитете пока не комментировали инцидент.