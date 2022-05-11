В Казани произошла массовая драка из-за девушки

В Казани посетители бара на улице Адоратского стали свидетелями массовой драки, которая началась из-за девушки, работавшей в этом заведении. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Инцидент произошел вчера, 10 мая. Один из посетителей захотел познакомиться с девушкой-барменом. Однако в это время рядом находился ее молодой человек. Между мужчинами произошел конфликт, перешедший в массовую драку.

По словам очевидцев, в разборках участвовало около 10 человек. В ход пошли даже столы и другие предметы. Одного из участников драки едва не проткнули стулом, рассказали посетители. До приезда полиции дебоширы скрылись. Тем не менее, они были задержали.