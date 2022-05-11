В Казани 58 школ получили угрозы о минировании

Казанские школы в очередной раз получили сообщения о минировании. Сегодня, 11 мая, это совпало с первой годовщиной нападения на гимназию № 175. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале «В Татарстане Поймут».

К записи был прикреплен скриншот сообщения в одном из мессенджеров. Его автор объявил, что пока в школу не нужно приходить. Якобы в учебное заведение пришло сообщение о минировании, сейчас сотрудники полиции проводят проверку. По неподтвержденной информации, в школах отменили либо перенесли утренние уроки.

В своем Telegram-канале администрация Казани подтвердила информацию. Почты других школ также проходят проверку на предмет угроз.

Напомним, что год назад Ильназ Галявиев пришел в гимназию №175 с ружьем и взрывчаткой и устроил там стрельбу. В результате инцидента погибли семь восьмиклассников и двое преподавателей, еще десятки человек пострадали.