24-летний житель Казани решил погонять с полицией, и это ему удалось. По данным пресс-службы МВД по РТ, водитель "Шевроле" не остановился по требованию инспектора и попытался скрыться.

Началась эпическая погоня, в ходе которой водитель несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения.

Водителя все-таки задержали, составили 10 протоколов. Всего по административным нарушениям гонщику придется заплатить штрафов на 35 тысяч рублей.

От медицинского освидетельствования водитель отказался, а потому ему грозит и лишение прав.