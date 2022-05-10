Российские войска продвигаются на Украине не так быстро, как хотелось бы, сообщил доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков, пишет solenka.info. Причина кроется в том, что на этой местности "везде сплошные укрепрайоны", отметил специалист.

Эксперт говорит, что ВС РФ стараются не допускать лишних жертв среди мирного населения, а потому ограничивают использование авиации и артиллерии.

Укрепрайоны же задолго до начала военной спецоперации России на Украине были отлично укреплены.

"Мы могли бы уничтожить их легко и просто методом ковровых бомбардировок с применением той же самой дальней и стратегической авиации, но пока этого не делаем", — сказал эксперт.