Республиканский Гидрометцентр сегодня предупредил жителей Татарстана о предстоящем существенном ухудшении погодных условий. Синоптики считают, что днем и вечером 10 мая и в Казани, и на территории всей республики будет свирепствовать сильный ветер, порывы которого могут достичь 20 метров в секунду.

В такую погоду не стоит ставить машины и прогуливаться около рекламных щитов, старых деревьев, шатких конструкций и ремонтируемых фасадов во избежание трагедии.

Температура воздуха сегодня составить максимум 15 градусов тепла, придут дожди. Под влиянием циклона Татарстан будет находиться всю неделю: будет холодно и дождливо.