Минувшей ночью в Казани местные жители устроили драку с туристами из Тольятти. Все случилось на улице Поперечно-Базарная в Кировском районе столицы Татарстана. По словам очевидцев, участвовали в побоище не менее 15 человек.

К приезду полиции на месте ЧП остались только тольяттинцы, все местные успели сбежать. У некоторых туристов диагностировали ушибы, ссадины и порезы, сообщает "Татарстан-24"

Порезы на руках одной из девушек сначала посчитали ножевыми, но потом выяснилось, что она бегала и стучала в окна, просила помощи и случайно разбила одно из стекол.

Туристы из Тольятти не стали пояснять, что не поделили с местными. Они заявили, что казанцы напали просто так, без причины. От заявлений в полицию и медпомощи туристы также отказались.