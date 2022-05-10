Во время просмотра прямой трансляции с парада в Москве многие обратили внимание на молодого мужчину, который везде шел рядом с Путиным и периодически беседовал с ним о чем-то. Личность мужчина весьма заинтересовала СМИ, появились предположения, что это - возможный преемник главы государства.

Президентские выборы в РФ пройдут весной 2024 года. Путин официально пока не подтверждал, что будет принимать в них участие. Многие политологи, как пишет "Южный Федеральный", склонны полагать, что Путин назначит преемника.

После парада Путин оживленно беседовал со своим таинственным спутником. Дотошные журналисты выяснили, что молодой человек - 36-летний Дмитрий Ковалев, он является руководителем одного из департаментов Администрации Президента России.

Официально комментариев по этому поводу не было. Путин не раз отмечал, что вопрос о преемнике пока является преждевременными, до выборов еще достаточно времени.