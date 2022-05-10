Как заговоренный: Павел Глоба назвал один знак Зодиака, который в мае будет успешен на 100%

В мае удача будет капризной, считает советский и российский астролог Павел Глоба. Он уверен, что трудно будет всем в той или иной степени. Но никакие беды не коснутся представителей только одного знака Зодиака.

Именно для него с 10 мая небесный расклад звезд и планет настолько благоприятен, что именно его можно считать "заговоренным".

Водолей

Для Водолея с 10 мая начинается кардинально новый период в жизни. Многое изменится в лучшую сторону, и Водолеи получат возможность проявить себя с лучшей стороны. Если при этом у рожденных под этим знаком не возникнет желания зазнаться и высоко поднять нос, то период удачливости для них продлится. Любой снобизм и зазнайство несут негатив, их было не должно, считает астролог.

Вторая половина месяца позитивна для решения финансовых проблем, проблем со здоровьем. Водолеи могут кардинально изменить личную жизнь, карьеру. Причем, все изменения будут развиваться стремительно и быстро, долго ждать не придется.