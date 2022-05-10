Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ее новые оценки показывают, что общее число погибших, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 период с 1 января 2020 года по декабрь 2021 года, составило примерно 14,9 миллиона человек.

Это число более чем вдвое превышает официальное число погибших в Университете Джона Хопкинса, составляющее более 6 миллионов человек, при этом большая часть избыточной смертности рассчитывается как разница между количеством произошедших смертей и числом, которое можно было бы ожидать в отсутствие пандемии.