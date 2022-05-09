Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что уже летом этого года в Татарстане может быть представлен новый внедорожник Aurus Komendant. Это событие несколько раз назначалось и переносилось.

Основной причиной называли дефицит электронных чипов.

На заводе в Татарстане в плановом порядке идет подготовка к производству серийной версии Aurus Komendant.

Напомним, что это будет внедорожник с высоким уровнем комфорта – в салоне будет всего четыре посадочных места, а задние кресла разделят между собой.

Мощность составляет 598 л.с. Вместе с бензиновым работает электрический двигатель с мощностью 38 л.с. Полный привод будет во всех доступных версиях.