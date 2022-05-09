В Перми сотрудники ГИБДД без приглашения пожаловали на любительскую сходку ценителей заниженных автомобилей. Дело в том, что организаторы мероприятия создали анонс сходки в социальных сетях, откуда инспекторы и узнали о месте и времени сбора.

Первыми приехали инспекторы и аккуратно замаскировались. Вскоре к назначенному часу начали съезжаться участники встречи, преимущественно на автомобилях российского производства.

Всего выписали 63 штрафа за внесение изменений в конструкции ТС. Часть любителей "пузотерок" получили штрафы за тонировку, часть - за езду без ремня безопасности, некоторых наказали за неоплаченные штрафы.