Президент РТ Рустам Минниханов обратился к жителям республики и поздравил их с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Великая Победа — это историческая вершина величия нашего Отечества, нетленный символ твердости и стойкости народного духа, яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония. Будучи неразрывно связан с прошлым, настоящим и будущим нашей страны, День Победы прочно запечатлен в памяти послевоенных поколений, зримо воплощен в бронзе и граните многочисленных памятников, названиях городов, сел и улиц, экспозициях музеев и панорам", — говорится в поздравлении Минниханова.

Вторую мировую войну Минниханов назвал "наистрашнейшей катастрофой в истории человечества".

"Свыше семисот тысяч наших земляков с оружием в руках защищали Родину: более половины из них не вернулись домой. Не все из них удостоились высоких наград, но каждый внес свой весомый вклад в священное дело разгрома фашизма. Золотыми буквами вписаны в историю Великой Победы имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Николая Столярова, Фарида Фаткуллина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Михаила Симонова и многих других татарстанцев", — напомнил Минниханов.

Отметил глава республики и вклад тружеников тыла, благодаря им Казань признана "Городом трудовой доблести".

"В наше непростое время особенно важно следовать идеалам, завещанным нам поколением победителей. Сегодня татарстанцы — внуки и правнуки ветеранов — честно выполняют свой воинский долг, отстаивают интересы нашего многонационального Отечества, в том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Убежден, что каждый из них осознает ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей", — напомнил о событиях сегодняшних дней Минниханов.

Минниханов резко высказался о неонацизме и разжигании розни.

"Уверен, что, как и в победном 1945-м, история сделает свой справедливый, единственно правильный выбор, вновь доказав, что абсолютному злу, каковым является нацизм, не должно быть места в современном мире", — заявил Минниханов.

В Татарстане живут 17 937 ветеранов ВОВ. Непосредственно участвовали в боях 266 человек из них. Тружеников тыла в Татарстане насчитывается 12 884.