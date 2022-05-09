Старший лейтенант Ильшат Хамидрахимов из Татарстана погиб во время спецоперации на Украине. Информацию о смерти военного подтвердили власти администрации Аксубаевского района. Из этого района родом Ильшат.

26-летний военный с детства мечтал о службе в армии. Окончил Московское высшее командное училище, проходил службу на Дальнем Востоке. Принимал участие в спецоперации в Сирии, имеет множество наград.

На Украине Ильшат командовал взводом гранатометчиков.

Сообщается, что погиб он 14 апреля. Посмертно представлен к награждению Орденом Мужества. До 27-летия не дожил около месяца. У погибшего военного осталась жена.