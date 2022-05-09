Почему Пугачева терпит характер Галкина и вернется ли семья в Россию: прогноз нумеролога

Алла Пугачева и Максим Галкин третий месяц находятся в Израиле. Кажется, их возвращение в Россию с каждым днем все менее вероятно, ведь они даже детей устраивают в местную школу. Что семью ждет в ближайшее время, рассказала нумеролог для «КП».

По ее словам, у Пугачевой ярко выражен так называемый «третий глаз»: есть гипнотические способности – тот же голос, воздействующий на слушателя. С самооценкой у Аллы Борисовны все в порядке, однако сама она относится к типу энергетических вампиров. Также у Пугачевой выраженные аналитические способности и обостренное чувство справедливости, но она иногда может накручивать себя. При этом у душевного человека и большой труженицы в программе нет женского счастья.

Нумеролог утверждает, что после недавнего дня рождения в апреле у Примадонны начался год спада. Эксперт предупредила о проблемах в звездной семье – дело может и до развода дойти. Помимо этого, знаменитости следует быть очень внимательной к своему здоровью.

В минусе находится и супруг Аллы Борисовны. Спад Максима Галкина закончится с началом нового года жизни 18 июня, заверяет нумеролог. Для него наступит год десятки – год успеха, славы, популярности. Все начнет налаживаться спустя месяц после указанной даты.

В Россию Максим точно не вернётся, заявила нумеролог. А вот Пугачева - возможно, она под вопросом.

Галкин, так же и как и супруга, является энергетическим вампиром. Из отрицательных качеств этого знака – гордыня, категоричность, амбициозность. Гордыню ему нужно усмирять, чувства превосходства быть не должно, иначе судьба будет приземлять болезнями и крахом в карьере. Его характер в быту куда тяжелее, чем у супруги, и с годами только портится. Семья во многом держится благодаря Алле Борисовне: лишь она может вынести характер мужа.