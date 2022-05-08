Грозился разгромить кафе: Повар-украинец напал на работодателя из России с перцовым баллончиком

В Испании переселенец из Украины напал на россиянку и брызнул ей в лицо перцовым баллончиком, передает издание «360». Мужчина трудился поваром в кафе у женщины.

Россиянка держит заведение в городке Ориуэла Коста. Новый повар успел проработать в кафе всего 2 недели. После этого он напал на мужа владелицы заведения, а в саму хозяйку брызнул из перцового баллончика. Также стало известно, что злоумышленник настраивал против хозяев кафе коллег из Украины и грозился разгромить его.

Потерпевшие зафиксировали побои в местном госпитале. Они намерены довести дело до суда.