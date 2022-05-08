Хотели сжечь бездомных: Три подростка подозреваются в подготовке убийства

В Москве задержали троих подростков по подозрению в подготовке массового сожжения бездомных. Фигурантами стали молодые люди 2004 и 2005 годов рождения, передает агентство городских новостей «Москва».

Следствие считает, что трое несовершеннолетних задумали убить людей без определенного места жительства. Они заранее купили горюче-смазочные материалы и иные предметы, а также самостоятельно изготовили легковоспламеняющиеся смеси. Вечером 7 мая двое из них присмотрели место скопления своих предполагаемых жертв. Таковым оказалась лесополоса вблизи железнодорожной станции «Косино».

Довести до конца свой преступный умысел подростки не смогли – их задержали сотрудники правоохранительных органов.

По месту жительства задержанных провели обыски. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. Расследование продолжается.