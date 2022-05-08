Редкий шанс:Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 10 мая смогут легко решить денежные проблемы

Советский и российский астролог Павел Глоба уверен, что приближается время удивительных возможностей для двух знаков Зодиака. Именно они с 10 мая 2022 года смогут легко решить свои финансовые проблемы и поправить состояние личного бюджета. Им на помощь придут звезды.

Дева

Девам с 10 мая можно и нужно начинать новые проекты, на которые их могут пригласить знакомые, коллеги или начальство. Астролог уверен, что именно эти проекты принесут отличный доход и довольно быстро, что поможет уже до конца мая решить большую часть финансовых проблем представителей знака.

Чтобы не упустить свой персональный шанс на финансовое везение, Девам, по мнению Глобы, не стоит необдуманно отказываться от новых предложений. Обязательно взвешивайте каждое, и тогда не пропустите свой миг удачи.

Скорпион

С 10 мая удачный финансовый период под влиянием Меркурия начнется для Скорпионов. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто занимается бизнесом, имеет собственное дело. Но и у наемных работников есть все возможности изменить финансовое положение: можете смело идти к начальству с требованием о повышении оплаты, можете менять место работы, искать подработку - все это будет успешно.

Чтобы не упустить шанс на удачу, Глоба советует Скорпионам не лениться и не пренебрегать своими обязанностями. Только к трудолюбивым придет удача.