Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о провально попытке контрнаступления военных ВСУ в районе населенного пункта Воеводовка в ЛНР.

Также Кадыров в своем Telegram-канале показал видео, в котором его помощник Апты Алаудинов передает "противнику большой привет" и благодарит за оставленное оружие.

Алаутдинов озвучивает, что украинцы отправляют воевать стариков и пенсионеров, а те "зазря погибают".

"Украинский народ скоро так закончится", - говорится в ролике.

"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось", - написал Кадыров.