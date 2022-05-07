В Казани на территории яхт-клуба "Локомотив" на берегу Волги затонул 29-метровый теплоход "ОСТ-1". По данным издания "Бизнес Онлайн", судно находится в собственности у бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова.

Судно частично затонуло около двух недель назад. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку. Данных о пострадавших нет, не произошло и разлива топлива в воду Волги.

Теплоход был построен в 1960 году. Базовая стоимость подобных суден начинается от 4,5 миллиона рублей, однако с учетом внутреннего оснащения цена может вырасти в разы.

Отметим, что Гафуров сейчас находится в СИЗО. Его обвинили в подстрекательстве к убийству в 1999 году. Экс-ректор КФУ и его защита неоднократно просили выпустить его из СИЗО. Гафуров также не отчитался о доходах за 2021 год и имеющемся у него имуществе.