Минюст обновил перечень иноагентов. В него попал рэпер Моргенштерн, его признали физлицом-иноагентом за "осуществление политической деятельности", на которую он получал финансирование от Yoola — партнерской сети YouTube по продвижению блогеров.

В реестр СМИ-иноагентов добавили организацию "Апология" и семь человек, включая соратников Алексея Навального — оппозиционеров Владимира Милова и Любовь Соболь, следует из реестров Министерства юстиции.

В список попали также экс-председатель "Союза правых сил" Леонид Гозман, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий, исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев и гражданская активистка Наталья Баранова, а также бывший главред "Орловских новостей" Денис Константинов. В общей сложности в список СМИ-иноагентов внесены 158 юридических и физических лиц.

Моргенштерн стал пятым в списке физлиц-иноагентов, до этого в соответствующий реестр внесли журналистов Евгения Киселева, Матвея Ганапольского и Владимира Кара-Мурзу, а также оппозиционера Леонида Волкова.