В Казани с сегодняшнего дня и в последующие праздничные дни будет перекрыта для движения площадь Тысячелетия. Там будет проходить подготовка ко Дню Победы, сообщили в мэрии Казани.

Также мэрия представила полный график закрытия дорог в период с 7 по 10 мая:

7 мая с 16:30 до 00:00 будут закрыты площадь Тысячелетия, в том числе улицы Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская дамба в обоих направлениях, Кремлевская набережная.

С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая будут закрыты площадь Тысячелетия, в том числе улица Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская дамба в обоих направлениях, Кремлевская набережная и улица Декабристов (от улицы Комсомольской до площади Тысячелетия).

С 18:00 8 мая до 22:00 9 мая будет закрыта улица Бондаренко от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской.

9 мая с 12:00 до 17:00, во время проведения акции «Бессмертный полк», будут закрыты улицы Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевская.

9 мая с 19:00 до 23:00, во время проведения праздничной программы, будет закрыта улица Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Бичурина в обоих направлениях).