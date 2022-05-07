Постоянное желание есть может быть первым признаком развивающегося диабета, заявила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

Постоянное чувство голода, граничащее с обжорством, считает она, говорит о том, что человек находится в состоянии так называемого преддиабета, это может быть опасно. Полифагия развивается при излишне высоком инсулине, который резко снижает сахар в крови, возникает дефицит глюкозы и появляется сильнейшее чувство голода, даже если вы поели совсем недавно.

"Приступ неконтролируемого аппетита можно проконтролировать кусочком сахара под язык, попить водички и все нормализуется. 90% людей понятия не имеют что у них сахарный диабет, пока не случится катастрофа", — предупредила врач.

Чтобы не допустить беды, Малышева советует снижать вес, правильно питаться и вести активный образ жизни.