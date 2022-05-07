Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу журналиста Александра Невзорова, признанного иноагентом, правда, заочно. Невзорову предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ - о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, по которой ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сам журналист объявлен с международный розыск. И сразу после задержания он будет водворен в СИЗО.

Сам Невзоров скрылся из России, а его последние сообщения в социальных сетях были записаны с территории Израиля.

Следователи считают, что Невзоров дважды публиковал в интернете ложные сведения об умышленном обстреле россиянами роддома в Мариуполе. 22 апреля имя Невзорова было внесено Минюстом в реестр иноагентов.