В Саратовской области вынесли приговор 36-летнему мужчине, который надругался над полуторагодовалой девочкой, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Все случилось в декабре прошлого года. Мужчина попросился в гости к знакомой семейной паре с ночевкой. У пары двое малолетних детей, но отказать другу они не решились, позволили переночевать.

Родители отлучились в магазин и попросили приятеля присмотреть за полуторагодовалой дочерью и пятилетним сыном. Оставшись с ними наедине, злоумышленник изнасиловал девочку, а также нанес ей не менее семи ударов в область головы и шеи.

Избитую малышку увидела мать, когда вернулась, она и позвонила в полицию.

Суд назначил насильнику наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год.