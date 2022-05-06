Синоптики республиканского Гидрометцентра заверили, что 9 мая настроение татарстанцев не будет испорчено мерзкой или некомфортной погодой, а потому можно смело планировать прогулки, участие в мероприятиях и пикники.

По предварительному прогнозу синоптиков, 9 мая почти на всей территории Татарстана осадки маловероятны. Только на востоке РТ возможен кратковременный дождь из-за близости атмосферного фронта.

Ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, днем - от 15 до 20 градусов со знаком плюс.

Но такую погоду можно считать подарком природы к празднику, ведь уже с 10 мая вернутся дожди и похолодает.