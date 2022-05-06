В Татарстане стартовал период брачной активности змей, их в этом году много, и агрессивными и опасными они будут вплоть до момента, когда погода станет устойчивой знойной.
Об этом на пресс-конференции сообщил старший научный сотрудник Волжско-Камского заповедника, кандидат биологических наук Алексей Павлов.
"Когда температура будет превышать +20 градусов, будет пиковая активность с утра и вечером. А температура свыше +35 градусов для них нежелательна — они будут прятаться", — сказал специалист.
Брачный период делает змей крайне опасными для жителей РТ:
"Змеи, выходя из зимних убежищ, собираются вместе, происходят турнирные бои самцов за возможность продолжить род и дальнейшее спаривание. К концу мая змеи будут распределятся по тем местам, которые они будут занимать до конца лета — начала осени", — пояснил ученый.
Наибольший риск встретиться с ядовитыми гадюками есть в Лениногорском, Альметьевском, Бугульминском районах, а также ближайшем Приказанье, в радиусе 100 км от Казани.
Особо рискуют те, кто гуляет по тропинкам, в лесах, вдоль рек и озер, у родников. А вот в городских парках встретить гадюку можно редко.
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