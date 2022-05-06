Жители Набережных Челнов собственными силами поймали мужчину-мигранта, которого подозревают в педофилии. Об этом они сами поведали в одном из сообществ Татарстана в интернете.

Все случилось, по данным очевидцев, в 63-м комплексе Челнов. Мужчина домогался 13-летней девочки в лифте дома, пытался совершить в отношении школьницы действия сексуального характера.

Помешали мигранту жильцы дома, которые увидели происходящее, быстро оценили ситуацию и намерения мужчины, скрутили его у подъезда и повалили на асфальт.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по данной истории пока не поступало.