В Нурлатском районе Татарстана, в деревне Бурметьево, без газа остались 160 домов. Причиной ЧП стал лихой тракторист, который, проезжая мимо линии газопровода, опрокинул свой прицеп и сбил опору, удерживавшую газовые трубы.

Взрывов и возгораний, к счастью, не случилось, но на время ремонта газ пришлось перекрыть. Известно, что сейчас в часть домов уже вернули газ, остальные получат его после окончания ремонтных работ.