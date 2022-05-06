Сотрудники казанского следственного отдела приняли участие во Всероссийских судебных дебатах

В городе Казани свою профессиональную деятельность осуществляет 384 военный следственный отдел (по гарнизону) Следственного комитета Российской Федерации (далее – 384 ВСО СК России), занимающийся расследованием уголовных дел в отношении военнослужащих и отдельной категории лиц гражданского персонала воинских частей, учреждений и организаций Минобороны России.

Однако деятельность 384 ВСО СК России не ограничивается уголовно-процессуальной сферой, поскольку сотрудники отдела принимают участие в научно-образовательной и социальной жизни города Казани, участвуя в различных мероприятиях.

Так, 22-23 апреля 2022 года на юридическом факультете Казанского федерального университета прошел XVIII Студенческий модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты 2022», участие в котором приняли 34 команды студентов ведущих юридических ВУЗов Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининиграда, Саратова, Твери, Уфы, Оренбурга и Самары.

В работе жюри судебных дебатов принял участие руководитель 384 ВСО СК России подполковник юстиции Александр Салапов, который отметил высокий уровень знаний участников судебных дебатов.