Популярный российский блогер Некоглай (Николай Лебедев) попал в смертельную аварию в центре Москвы, сообщает Shot.

В Porsche Лебедева влетел другой автомобиль: один человек погиб, четверо пострадали. Все случилось у станции метро "Белорусская". Porsche Panamera столкнулся с Kia Rio, а третьим участником ДТП стала "ГАЗель".

Установлено, что за рулем каршеринговой "Киа" был 31-летний мужчина, он проскочил на "красный". Именно он погиб. В Porsche в момент аварии сидел популярный блогер и стример Некоглай. Также в иномарке находился боец ММА Асхаб Магомедов.

Блогер и его пассажир получили травмы головы.