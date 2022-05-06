В китайском городе Чанша обрушилось восьмиэтажное жилое здание, в котором находились не только квартиры, но и магазин, ресторан кинозал и кофейня, а также мини-отель. В результате обрушения погибли 53 человека. На данный момент под завалами нет людей, сообщают экстренные службы Китая.

Здание было возведено в 2012 году и первоначально имело шесть этажей, однако в 2018 году было достроено.

Полиция уже задержала не менее девяти человек, в том числе владельца здания и руководителя строительных работ. К ним будет немало вопросов.