На остановке общественного транспорта в Волгограде нашли мертвым заключенного, который пустился в бега из исправительной колонии № 26.

Об этом сообщает v1.ru.

Тело мужчины нашли прохожие. Они вызвали полицию. Следов насильственной смерти на теле не обнаружилось.

Лишь когда были сняты отпечатки пальцев покойного, следователи поняли, что это - 40-летний осужденный, которого отправили в ИК за грабеж.

Он сбежал из колонии, и примерно через несколько часов был обнаружен мертвым.

В настоящий момент следственные органы проводят процессуальную проверку.