В Верхней Пышме молодой человек так и не простил своему отцу детских обид, и вместе с друзьями он решился отомстить родителю, пишет e1.ru.

Следователи установили, что парни подкараулили мужчину на улице, избили битой, затолкали в багажник машины. Привезли избитого в лес, облили авто легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Тело жертвы в обугленном виде следователи нашли в багажнике.

Задержаны четверо.

"Жестокая расправа над отцом была спланирована заранее. По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца. Насколько правдивы такие показания, сейчас выясняют наши коллеги из Следственного комитета", — сказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На время следственных действий все четверо помещены решением суда в СИЗО.