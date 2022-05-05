В этом году любимая в народе общественно-патриотическая акция "Бессмертный полк" в Казани пройдет очно, не в онлайн-формате, впервые с начала пандемии коронавируса. По словам члена регионального штаба "Бессмертного полка" в Татарстане Кирилла Шабалина, в акции смогут принять участие все желающие.

Для этого нужно прийти на общее построение, которое пройдет на улице Карла Маркса в 13:00 9 мая. Само шествие стартует в 15:00.

"Те, кто хотят прийти попозже, не успевают либо хотят пройти маршрут поменьше дистанцию, они могут подойти после трех часов. В 16 часов начнётся присоединение к основной колонне возле главного здания КФУ", - отметил Кирилл Шабалин в интервью "Татарстан-24".

Первое в истории шествие "Бессмертного полка" состоялось 9 мая 2012 года в городе Томске, и с тех пор идею подхватили не только другие города РФ, но и другие страны.