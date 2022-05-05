Советский и российский астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, для которых май 2022 года будет невероятно удачливым в финансовой сфере. Оба знака смогут быстро разбогатеть, если не упустят шансы, которые дает им Вселенная в этом месяце, считает астролог.

Близнецы

Для Близнецов наступает отличное время, что не просто поправить финансовые дыры в бюджете, но и сделать солидный запас на будущее. Ждать щедрости стоит от руководства. Вы хорошо работали и заслужили повышение и рост доходов. Также Близнецы получат выгодные предложения о новой работе, и не стоит отметать их, если ваш шеф жаден до неприличия и не готов помогать сотрудникам финансово расти.

Астролог советует представителям знака ставить вопрос о своей зарплате более решительно и ребром. В мае благоприятны смена места работы, смена должности, начало работы над новыми проектами.

Водолей

Для Водолея наступает благоприятный финансовый период, когда можно получить премию, дорогой подарок, получить новые идеи и предложения, которые помогут быстро "подняться". Водолеи могут выиграть в лотерею.

Для представителей знака благоприятны в мае быстрые и точные решения. Можете сменить работу, если давно задумывались, новые предложения будут более выгодными.