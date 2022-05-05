В Москве женщина намеренно оговорила отца своей внучки, обвинив его в изнасиловании собственного ребенка. Так бабушка хотела забрать у зятя девочку и воспитывать ее самостоятельно, сообщает KP.RU.

9-летняя девочка занимается художественной гимнастикой и не раз побеждала на разных соревнованиях. После того, как умерла мать девочки - дочь пенсионерки, та хотела взять внучку в Йошкар-Олу и растить из нее там чемпионку.

Она уже угрожала отцу девочки различными проблемами и теперь решила обвинить его в изнасиловании дочери, чтобы получить затем возможность опеки над внучкой.

Сказано - сделано: бабушка отправилась в полицию жаловаться на зятя-педофила. Полицейские опросили семью ребенка, осмотрели квартиру, побеседовали с соседями и не нашли подтверждений словам пенсионерки.

В настоящее время проверка продолжается.